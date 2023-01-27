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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Я больше не думаю о Лиге чемпионов»

27 Января 2023 • 20:27 Комментировать
Жирона
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Барселона
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Через 19 ч. 56 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о неудаче команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Барселона» не сумела выйти в 1/8 финала, уступив два первых места в группе мюнхенской «Баварии» и миланскому «Интеру». Каталонцы были вынуждены довольствоваться путёвкой в плей-офф Лиги Европы, где начнут свой путь противостоянием с «Манчестер Юнайтед».

«Сказалось ли отсутствие ключевых игроков защиты на нашей игре в Лиге чемпионов? Не думаю, что этот фактор был ключевым в Мюнхене и Милане. У нас были другие проблемы. Но прошло немало времени, и сейчас я уже не думаю о Лиге чемпионов», – заявил на пресс-конференции рулевой «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Лига Чемпионов
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ЖИРОНА БАРСЕЛОНА
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