Хави: «Я больше не думаю о Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о неудаче команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Барселона» не сумела выйти в 1/8 финала, уступив два первых места в группе мюнхенской «Баварии» и миланскому «Интеру». Каталонцы были вынуждены довольствоваться путёвкой в плей-офф Лиги Европы, где начнут свой путь противостоянием с «Манчестер Юнайтед».

«Сказалось ли отсутствие ключевых игроков защиты на нашей игре в Лиге чемпионов? Не думаю, что этот фактор был ключевым в Мюнхене и Милане. У нас были другие проблемы. Но прошло немало времени, и сейчас я уже не думаю о Лиге чемпионов», – заявил на пресс-конференции рулевой «сине-гранатовых».