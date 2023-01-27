«Барселона» официально объявила о продлении контракта с защитником Маркосом Алонсо. Подписанное новое трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/2024.

Отмечается, что в контракте Маркоса Алонсо прописана опция выкупа в размере 50 миллионов евро.

Маркосу Алонсо в декабре исполнилось 32 года. За «Барселону» он выступает с осени. За плечами защитника 19 матчей за каталонский клуб. В них Алонсо удалось забить два гола.

«Барселона» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Ближайший матч команда Хави проведёт 28 января – против «Жироны» на поле соперника.