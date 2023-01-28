​Хави высказался о травме Дембеле

В субботу «Барселона» набрала три очка в гостях у «Жироны» (победа 1:0), но потеряла Усмана Дембеле. 25-летнего вингера пришлось менять уже по ходу первого тайма, когда футболист почувствовал боль. Комментарий насчёт травмы Дембеле после финального свистка дал главный тренер каталонской команды Хави.

«Думаю, это травма. Дембеле что-то почувствовал, значит, наверняка есть травма. Речь о проблеме с четырёхглавой мышцей», - высказался Хави, чьи слова приводит на своих страницах Marca.

Следующий матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт 1 февраля – против «Бетиса» на выезде.