​Хави: «Нам нужно прибавлять, особенно в атаке»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после минимальной победы над «Жироной» в чемпионате Испании.

«Нам нужно прибавлять, особенно в атаке. Сегодня «Жирона» немного изменила стиль своей игры. Они удивили нас этим изменением. У нас были проблемы. Я доволен тремя очками, но нам нужно прибавлять. Было сложно создавать моменты. Иногда нам приходится отходить от сценария», - сказал Хави, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

По итогам субботы «Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до шести очков. Впрочем, команда Карло Анчелотти свой матч тура проведёт в воскресенье.