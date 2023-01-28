Хави: «Нам не хватает Левандовски, но нам не нужен новый форвард»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о проблемах его команды в линии нападения. Молодой тренер после матча с «Жироной» отметил отсутствие Роберта Левандовски из-за дисквалификации.

«Ферран Торрес сегодня тоже был дисквалифицирован. Роберта не хватало. Для Ансу это не естественная позиция. Сегодня мы выиграли без Роберта, но он является важным игроком для нас. Нам его не хватает.

У нас есть варианты впереди. Ферран и Роберт возвращаются, есть Рафинья, Ансу, есть Гави. Нам не нужен новый форвард», - сказал Хави, чьи слова приводит Marca.

На текущий момент лидирующая в Ла Лиге «Барселона» опережает «Реал» на шесть очков, проведя на игру больше.