Гвардиола признался, что если его позовёт «Барселона», то он поедет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном уходе в «Барселону».

Гвардиола в интервью Mundo Deportivo заявил, что он может тренировать «Манчестер Сити» или быть в любом клубе, но если ему поступит предложение от «Барселоны», то он сразу даст согласие, потому что это его клуб.

Специалист отметил, что его отношения с «сине-гранатовыми» похожи на отношения Микеля Артеты с «Арсеналом». Тренер вспомнил, что когда Артета работал в его штабе, то всегда прыгал после забитых мячей, но когда «Сити» забил «Арсеналу», то он просто сидел, тогда стало все понятно.

Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 50 очков после 19 матчей, а подопечные Гвардиолы идут на второй строчке, набрав 45 баллов за 20 игр.