Марселино: «Уверен, «Реал» и «Барселона» никогда мне не позвонят»

Бывший тренер «Атлетик» Бильбао Марселино Гарсия Тораль не верит, что однажды поработает в мадридском «Реале» или каталонской «Барселоне». Напомним, наставник пока находится без работы после ухода из стана басков в конце прошлого сезона.

«Реал» Мадрид или «Барселона»? Я уверен, что они никогда мне не позвонят. Я не подхожу их требованиям», – цитирует испанского специалиста Madrid Zone.

Напомним, «Реал» и «Барселона» в данный момент ведут борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Каталонцы пока опережают «королевский клуб» в гонке на три очка.

Марселино ранее также успел поработать в «Валенсии», «Вильярреале» и «Севилье».