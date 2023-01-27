Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галтье: «Мы должны уважать выбор Наваса»

27 Января 2023 • 15:41 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.25 X 6.40 2 11.00
29.01 22:45

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье намекнул, что запасной голкипер команды Кейлор Навас вполне может отправиться в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона. Напомним, «лесники» хотят заполучить костариканца на замену травмированному Дину Хендерсону.

«Навас является отличным конкурентом для Доннаруммы, но мы также должны уважать его выбор. Учитывая статус Кейлора и его персональные качества, сейчас руководство его слушает и старается найти правильное решение. На данный момент пока нельзя говорить о его уходе как о свершившемся факте», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Напомним, контракт Наваса с «ПСЖ» заканчивается в конце следующего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ноттингем Форест Кристоф Галтье Кейлор Навас Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕЙМС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
16:59 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» нашёл топ-форварда на замену Лукаку слухи
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» летом может вернуться к кандидатуре Аспиликуэты
16:47 · Англия. Премьер-лига
Потенциальный трансфер Кайседо в «Арсенал» не повлияет на интерес клуба к Райсу
16:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я очень рад, что Байчетич подписал новый контракт, он этого заслуживает»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Клуб из АПЛ предложил за Шкриньяра больше, чем «ПСЖ»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Кайседо намерен подать запрос на трансфер руководству «Брайтону»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека: «Поддержка Поттера помогла мне обрести уверенность»
15:43 · Англия. Кубок Англии
​Артета: Я не копирую Гвардиолу
15:41 · Англия. Премьер-лига
Галтье: «Мы должны уважать выбор Наваса»
15:37 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: Я не причастен к успехам «Арсенала»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Райс летом может оказаться в «Реале»
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Жота, Фирмино и ван Дейк начнут тренироваться через пару недель»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» по Кайседо в размере 68 миллионов евро
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» завершает подписание Тете
14:38 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг летом хотел вернуться в «Ливерпуль», но Клопп не был заинтересован в трансфере
Все новости
Рекомендуем