Галтье: «Мы должны уважать выбор Наваса»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье намекнул, что запасной голкипер команды Кейлор Навас вполне может отправиться в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона. Напомним, «лесники» хотят заполучить костариканца на замену травмированному Дину Хендерсону.

«Навас является отличным конкурентом для Доннаруммы, но мы также должны уважать его выбор. Учитывая статус Кейлора и его персональные качества, сейчас руководство его слушает и старается найти правильное решение. На данный момент пока нельзя говорить о его уходе как о свершившемся факте», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Напомним, контракт Наваса с «ПСЖ» заканчивается в конце следующего сезона.