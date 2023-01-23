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Чемпионат Франции. Лига 1

Руководство «ПСЖ» ждёт от Саншеша больших результатов

23 Января 2023 • 10:44 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
1 1.27 X 6.20 2 10.00
29.01 22:45

Руководство французского «ПСЖ» возлагает большие надежды на полузащитника Ренату Саншеша, который перебрался в команду летом из «Лилля». По информации от журналиста Адриена Гренье, главный тренер парижан Кристоф Галтье и клубный советник Луиш Кампуш требуют от португальца большего, чем то, что он показал в первые полгода игры за команду.

25-летний полузащитник в последнее время часто подвергается травмам. В этом сезоне Ренату получил три разных повреждения и суммарно пропустил 10 матчей «ПСЖ» во всех турнирах.

На счету Саншеша два гола в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Ранее футболист работал с Кристофом Галтье, когда выступал в составе «Лилля». Эти двое в 2021 году выиграли чемпионат Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Ренату Саншеш Луиш Кампуш
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ПСЖ РЕЙМС
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