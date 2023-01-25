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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «МЮ»: «Жду Месси в «Аль-Хиляле»

25 Января 2023 • 23:01 Комментировать
Аль-Файха
...
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Через 16 ч. 47 мин.

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Одион Игало надеется, что Лионель Месси последует примеру Криштиану Роналду.

Португальский форвард перебрался в «Аль-Наср», а на подписание Месси претендует другой клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль», и Игало высказался на этот счёт: «Месси определённо будут рады здесь. Надеюсь, слухи станут реальностью, ведь возможность играть с Лео – мечта каждого футболиста. Для меня было бы честью выступать за одну команду с такой легендой. Кроме того, с ним я смог бы забивать больше голов», – заявил 33-летний нигериец, с 2020 по 2021 год выступавший за «Манчестер Юнайтед».

Контракт Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен» истекает летом. Стороны пока не договорились о новом соглашении.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Одион Игало аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ФАЙХА АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД
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