Экс-игрок «МЮ»: «Жду Месси в «Аль-Хиляле»

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Одион Игало надеется, что Лионель Месси последует примеру Криштиану Роналду.

Португальский форвард перебрался в «Аль-Наср», а на подписание Месси претендует другой клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль», и Игало высказался на этот счёт: «Месси определённо будут рады здесь. Надеюсь, слухи станут реальностью, ведь возможность играть с Лео – мечта каждого футболиста. Для меня было бы честью выступать за одну команду с такой легендой. Кроме того, с ним я смог бы забивать больше голов», – заявил 33-летний нигериец, с 2020 по 2021 год выступавший за «Манчестер Юнайтед».

Контракт Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен» истекает летом. Стороны пока не договорились о новом соглашении.