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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» в меньшинстве не дотерпел до победы считанные секунды

30 Января 2023 • 00:45 Комментировать
ПСЖ
1:1
Реймс
окончен

В последнем матче 20-го тура лидер Лиги 1, «ПСЖ», соперничал против середняков из «Реймса». Парижане, проигравшие два последних поединка из трех, снова испытали ряд проблем. Чемпионы провалили первый тайм и могли пропустить немало мячей, если бы не Джанлуиджи Доннарумма и его защитники, отыгравшие на последней линии на ноль. Сразу после перерыва Лионель Месси блеснул дриблингом и пробил, после ряда рикошетов Неймар технично открыл счет. Вскоре Маркиньос очень грубо сыграл в отборе мяча, получил желтую карточку и привез пенальти. После просмотра видеоповторов 11-метровый был отменен, но игроку парижан ужесточили наказание - удаление. Тут же Серхио Рамос у чужих ворот в борьбе вынудил оппонента пробить в перекладину, а Ашраф Хакими забил из офсайда. Неймар и Месси расстреливали ворота, и снова нет гола. И все же «Реймс» отобрал победу у противника, уже в компенсированное время. На шестой добавленной минуте Фоларин Балогун вырвал ничью - 1:1.

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет три очка, «Реймс» - 11-й.

Протокол игры  
ПСЖ1:1Реймс
(1:0) Неймар51'  
  90'Балогун Фоларин (1:1)
Доннарумма Джанлуиджи  90'Хакими АшрафМаркиньос Маркос  28'Рамос СерхиоБернат ХуанСолер Карлос 63' (Данилу Перейра ( 63') Витинья II 46' (Верратти Марко ( 46'  59') Фабиан Руис 68' (Саншеш Ренату ( 68') Месси ЛионельМбаппе КилианНеймар 85' (Заир-Эмери Уоррен ( 85')
Запасные: Пембеле ТимотеЭкитике УгоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльНавас Кейлор
Диуф ЙеваннФоке ТомасАгбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисДе Смет ТибоМатусива АзорМанетси Маршал 75' (Думбия Камори ( 75') Ито Дзюня  35' 83' (Ван Берген Митчелл ( 83') Каюсте Йенс 83' (Лопи Дион ( 83') Флипс Алексис 75' (Зенели Арбер ( 75') Балогун Фоларин
Запасные: Адлен МартинГравильон ЭндрюПеннето НиколяГитан РафикБузи Максим
29 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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