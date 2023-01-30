«ПСЖ» в меньшинстве не дотерпел до победы считанные секунды

В последнем матче 20-го тура лидер Лиги 1, «ПСЖ», соперничал против середняков из «Реймса». Парижане, проигравшие два последних поединка из трех, снова испытали ряд проблем. Чемпионы провалили первый тайм и могли пропустить немало мячей, если бы не Джанлуиджи Доннарумма и его защитники, отыгравшие на последней линии на ноль. Сразу после перерыва Лионель Месси блеснул дриблингом и пробил, после ряда рикошетов Неймар технично открыл счет. Вскоре Маркиньос очень грубо сыграл в отборе мяча, получил желтую карточку и привез пенальти. После просмотра видеоповторов 11-метровый был отменен, но игроку парижан ужесточили наказание - удаление. Тут же Серхио Рамос у чужих ворот в борьбе вынудил оппонента пробить в перекладину, а Ашраф Хакими забил из офсайда. Неймар и Месси расстреливали ворота, и снова нет гола. И все же «Реймс» отобрал победу у противника, уже в компенсированное время. На шестой добавленной минуте Фоларин Балогун вырвал ничью - 1:1.

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет три очка, «Реймс» - 11-й.