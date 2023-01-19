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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не претендует на хавбека сборной Хорватии, несмотря на слухи

19 Января 2023 • 22:06 Комментировать
Лорьян
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Ренн
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27.01 23:00

Полузащитник сборной Хорватии и французского «Ренна» Ловро Майер не перейдёт в «Пари Сен-Жермен».

Ранее в прессе появилась информация о встрече спортивного директора парижан Луиша Кампуша и 25-летнего футболиста. Согласно RMC Sport, эти сведения не соответствуют действительности. «ПСЖ» не претендует на хорвата и не будет бороться за его подписание.

Контракт Ловро Майера с «Ренном» действует до 2027 года. Французский клуб намерен заработать на продаже хавбека не менее 35 млн евро, но не рассматривает возможность его продажи в январе.

В текущем сезоне бронзовый призёр ЧМ-2022 отметился двумя голами и тремя ассистами в 23 матчах за «Ренн».

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн ПСЖ Ловро Майер Трансферы футбола - зима 2023
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ЛОРЬЯН РЕНН
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