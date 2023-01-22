«Лорьян» интересуется молодым хавбеком «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джош Адам может пополнить состав «Лорьяна».

По сведениям The Athletic, французский клуб заинтересован в приглашении молодого хавбека в свои ряды. Боссы «Лорьяна» уже вступили в переговоры с «горожанами» по поводу возможного трансфера 18-летнего футболиста.

Шотландец попал в систему английского клуба в 2020 году, перебравшись из «Селтика». В текущем сезоне Адам принял участие в 18 матчах за молодежную команду «Манчестер Сити» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Действующий трудовой договор игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2024 года.