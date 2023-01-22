«Манчестер Сити» объявил состав на игру с «Вулверхэмптоном»

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги главный преследователь лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити», сразится с «Вулверхэмптоном». Накануне игры каталонский наставник клуба Хосеп Гвардиола объявил состав своей команды.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Стоунс, Аканджи, Ляпорт, Родри, Гюндоган, Марез, де Брёйне, Грилиш, Холанн.

Встреча между клубами «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» в рамках двадцать первого тура английской Премьер-лиги начнется в семнадцать часов по московскому времени. Следить за ней можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, доступной на нашем сайте.