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Гвардиола три раза звонил в «Велес Сарсфилд», чтобы обсудить трансфер 20-летнего полузащитника

18 Января 2023 • 09:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
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22.01 17:00

Президент аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Серхио Раписарда рассказал о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола неоднократно звонил ему, чтобы обсудить возможное подписание 20-летнего хавбека Максимо Перроне.

По словам президента, предложение «горожан» по талантливому футболисту не устроило «Велес Сарсфилд».

«Они сделали нам предложение, которого было недостаточно. Он игрок высокого уровня. Гвардиола звонил три раза», — приводит слова президента «¡Velez 670 Radio».

Действующий контракт Перроне с аргентинским клубом рассчитан до конца декабря текущего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Аргентины в 8,5 миллионов евро.

В прошлом году опорный полузащитник провёл за «Велес Сарсфилд» 33 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Трансферы футбола - зима 2023 Максимо Перроне Велес Сарсфилд
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