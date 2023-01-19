Адама Траоре интересен итальянскому топ-клубу

Вингер английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в «Наполи».

26-летний испанец может быть доступен в качестве свободного агента спустя полгода, так как до сих пор не продлил истекающий контракт с «волками». Согласно информации Il Mattino, ситуацией планирует воспользоваться действующий лидер Серии А – «Наполи», рассматривающий Траоре в качестве вероятной замены Ирвингу Лосано, который, вероятно, покинет клуб летом.

Адама Траоре принял участие в 22 матчах «Вулверхэмптона» в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 15 млн евро.