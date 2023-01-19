Рианчо считает, что Хвича Кварацхелия способен заиграть в топовом европейском клубе

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

По мнению испанского специалиста, 21-летний грузин способен закрепиться в любом топовом клубе Европы, так как футболист уже освоился в европейском футболе.

«Играть в больших клубах Европы – непросто, нужно демонстрировать профессионализм каждый день. Учитывая то, как успешно Хвича играет в «Наполи», думаю, он способен заиграть в топ-клубах Европы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Кварацхелии проявляет действующий чемпион Англии «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе «Наполи» 20 матчей, забив в них девять голов и отдав 12 результативных передач.