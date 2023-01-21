Спаллетти – о борьбе за чемпионство: «Наполи» имеет беспрецедентную возможность»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о шансах команды выиграть Серию А.

Неаполитанцы ещё на один шаг приблизились к заветной цели, обыграв «Салернитану» в матче 19-го тура (2:0). Теперь на счету коллектива Спаллетти 50 очков, в то время как у главного преследователя – «Милана» – 38 баллов при одном матче в запасе.

«Мы знаем, что имеем беспрецедентную возможность, – заявил на пресс-конференции Спаллетти, старающийся избегать слова «Скудетто». – Мы должны вести себя соответствующим образом. Наша задача – оставаться скромными, сохранять профессиональный подход и продолжать играть в свой футбол», – цитирует DAZN специалиста.