Лидер Серии А ради игровой практики отправил своего молодого центрального полузащитника Джузеппе Амброзино в Серию Б. Теперь 19-летний игрок будет защищать цвета «Читтаделлы», но только лишь до конца текущего сезона – срок аренды футболиста завершится 30 июня и он вернётся в стан «адзурри».

Не так давно полузащитник вернулся из командировки в «Комо», где его партнёром по команде был Сеск Фабрегас. Однако там Амброзино играл немного и вышел на поле всего в четырёх матчах второго дивизиона Италии, в которых забил один гол.

Стоимость молодого игрока, если верить порталу Transfermarkt, составляет 700 тыс. евро.