В «Наполи» высказались о возможном продлении контракта с Кварацхелией

Директор «Наполи» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос, планирует ли клуб продлить трудовое соглашение с нападающим команды Хвичей Кварацхелией.

Джунтоли заявил в интервью Napoli Magazine, что у игрока контракт с «Наполи» на три года, поэтому сейчас не время говорить о новом договоре, лучше думать о предстоящих матчах в чемпионате.

В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста 9 забитых мячей и 12 результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.

«Наполи» уверенно лидирует в Серии А, набрав 47 очков после 18 встреч. На данный момент продолжается матч неаполитанцев против «Салернитаны». За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.