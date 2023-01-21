В составе «Наполи» в нынешнем сезоне забивали 17 игроков – лучший показатель топ-5 лиг

«Наполи» продолжает уверенно идти к долгожданному чемпионству в Серии А.

Сегодня неаполитанцы одержали победу над «Салернитаной» (2:0), а первый гол в матче записал на свой счёт Джованни ди Лоренцо, отличившийся впервые в текущем сезоне. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, 29-летний защитник стал 17-м игроком, забивавшим за «Наполи» с начала кампании – рекордный показатель среди всех команд пяти сильнейших европейских лиг.

Лучшим бомбардиром «Наполи» в Серии А остаётся Виктор Осимхен, отличившийся 13 раз. Он же возглавляет и список голеодоров чемпионата Италии на сегодняшний день.