Силкин считает, что Кварацхелия нашёл свою команду

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Считаю, Хвича нашел свою команду, потому что он ожил и воскрес. Он неплохо в «Рубине» начинал, потом что-то случилось, не знаю, с чем связано. В Италии он здорово играет», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

По мнению специалиста, Кварацхелия является одним из самых ярких футболистов чемпионата Италии, он много забивает и отдает.

В текущем сезоне 21-летний грузин принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и записал на свой счет 13 результативных передач.