«Наполи» хочет продлить контракт со Спаллетти

«Наполи» начал процесс переговоров со своим главным тренером Лучано Спаллетти о продолжении сотрудничества.

По информации инсайдера Николо Скиры, неаполитанцы предлагают 63-летнему специалисту новое трудовое соглашение, которое будет рассчитано до 2025 года.

Напомним, Спаллетти возглавляет «Наполи» с лета 2021 года. Действующий контракт тренера с клубом истекает в конце текущего сезона.

«Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 47 набранных очков после 18 туров. Ближайший преследователь — «Милан», который отстает от подопечных Спаллетти на девять баллов.