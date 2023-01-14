Кузнецов считает, что Кварацхелия пока не стал звездой мирового уровня

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича еще не звезда европейского уровня. Футболист европейского и мирового уровня — это игрок, который не опускается ниже определенной планки и все время играет на уровне. Еще рано об этом говорить», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

По мнению эксперта, есть предпосылки, чтобы Кварацхелия стал игроком мирового уровня, самое главное продолжать прогрессировать и не останавливаться.

В текущем сезоне 21-летний грузин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.