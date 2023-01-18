Орлов: «Из «Наполи» Кварацхелия не уйдёт»

Известный российский журналист Геннадий Орлов высказался о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «Манчестер Сити».

«Читал, что «Манчестер Сити» может купить его за 50 миллионов евро. Сейчас это смешно. Из «Наполи» он не уйдёт. Он что, дурак, что ли? Сейчас ему надо держаться за «Наполи», он там герой. У них хорошая связка с Осимхеном», — заявил Орлов в интервью изданию Sport24.

По его мнению, грузинский вингер смог найти в Италии своего тренера в лице Лучано Спаллетти, под чьим руководством он раскрылся. Также Геннадий Сергеевич отметил, что сейчас Хвичу рано сравнивать с Андреем Шевченко, поскольку карьера Кварацхелии только начинается.

Напомним, что на счету одного из лидеров «Наполи» девять голов при десяти ассистах в 20 матчах в рамках всех состязаний.