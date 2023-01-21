«Наполи» увеличил отрыв до 12 очков после победы над «Салернитаной»

В 19-м туре Серии А давно не побеждающая «Салернитана» принимала лидеров, «Наполи». Команда Лучано Спаллетти сразу взяла мяч под контроль и планомерно создавала моменты, что позволило победить со счетом 2:0. Виктор Осимхен едва не открыл счет, но Гильермо Очоа накрыл мяч на ленточке. Он же переиграл голкипера после проникающего паса на ход, но там был явный офсайд. На 45-й минуте Джованни ди Лоренцо получил мяч после передачи от лицевой, подготовил удар и расстрелял ворота. Сразу после перерыва Эльиф Элмас зарядил в штангу, и Осимхен добавил мяч в цель. Виктор снова был на острие, его удар головой с большим трудом был парирован у стойки. В концовке могла вернуться интрига, со средней дистанции Кшиштоф Пёнтек опасно атаковал, и голкипер перевел мяч в штангу.

2:0, «Салернитана» делит 15-е место, а отрыв «Наполи» от второго места вырос до 12 очков.