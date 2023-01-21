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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» увеличил отрыв до 12 очков после победы над «Салернитаной»

21 Января 2023 • 22:00 Комментировать
Салернитана
0:2
Наполи
окончен

В 19-м туре Серии А давно не побеждающая «Салернитана» принимала лидеров, «Наполи». Команда Лучано Спаллетти сразу взяла мяч под контроль и планомерно создавала моменты, что позволило победить со счетом 2:0. Виктор Осимхен едва не открыл счет, но Гильермо Очоа накрыл мяч на ленточке. Он же переиграл голкипера после проникающего паса на ход, но там был явный офсайд. На 45-й минуте Джованни ди Лоренцо получил мяч после передачи от лицевой, подготовил удар и расстрелял ворота. Сразу после перерыва Эльиф Элмас зарядил в штангу, и Осимхен добавил мяч в цель. Виктор снова был на острие, его удар головой с большим трудом был парирован у стойки. В концовке могла вернуться интрига, со средней дистанции Кшиштоф Пёнтек опасно атаковал, и голкипер перевел мяч в штангу.

2:0, «Салернитана» делит 15-е место, а отрыв «Наполи» от второго места вырос до 12 очков.

Протокол игры  
Салернитана0:2Наполи
  45'Ди Лоренцо Джованни (0:1)
  48'Осимхен Виктор (0:2)
Очоа ГильермоДанилюк Флавиус 85' (Бонаццоли Федерико ( 85') Дьомбер Норберт 16' (Ловато Маттео ( 16') Пирола Лоренцо  78'Брадарич Домагой  75'Кандрева АнтониоКулибали ЛассанаНиколусси Кавилья ХансДе Вильена Тонни 73' (Валенсия Диего ( 73') Диа Булайе 85' (Самбья Саломон ( 85') Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Ботхейм ЭрикКастанос ГригорисФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильКапецци ЛеонардоЕрволино Антонио ПиоСепе Луиджи
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ Ким  44'Руй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 86' (Политано Маттео ( 86') Лосано Ирвинг 86' (Н'Домбеле Тангай ( 86'  90') Осимхен Виктор 89' (Симеоне Джованни ( 89') Элмас Эльиф
Запасные: Распадори ДжакомоСиригу СальватореЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошОливера МатиасДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме Диего
21 января. Стадион "Аречи".

 

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