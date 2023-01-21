«Наполи» – лишь третья в истории команда, набравшая 50 очков в Серии А за первую половину сезона

«Наполи» одержал очередную победу и достиг показателя в 50 набранных очков в чемпионате Италии.

В прошедшем сегодня поединке 19-го тура коллектив Лучано Спаллетти одолел «Салернитану» на выезде, забив два безответных мяча. Как отмечает Opta, «Наполи» стал третьей командой, набравшей 50 или более очков в Серии А после 19 туров (половина всей дистанции). Прежде это удавалось только «Интеру» и «Ювентусу».

В настоящий момент отрыв «Наполи» от занимающего второе место «Милана» составляет 12 очков при одном матче в запасе у «россонери». В следующем туре неаполитанцы примут в родных стенах «Рому».