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Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» давно интересуется Осимхеном, но им предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией»

17 Января 2023 • 10:29 Комментировать
Кристал Пэлас
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Манчестер Юнайтед
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18.01 23:00

Известный журналист Фабрицио Романо рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену. 

По словам инсайдера, манкунианцы давно интересуются нигерийским форвардом, поэтому могут попытаться подписать его уже следующим летом. Однако Романо подчеркнул, что в борьбе за Осимхена английскому клубу предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией.

«Манчестер Юнайтед» уже давно интересуется Виктором Осимхеном, но, вероятно, в нём будет заинтересовано множество клубов, что вызовет войну предложений», — заявил Романо.

Действующий контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл в составе итальянской команды 17 матчей, забив в них 13 голов, а также отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо Трансферы футбола - зима 2023
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