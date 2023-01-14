Веретенников: «Сильная сторона Кварацхелии — нестандартная обводка»

Экс-тренер «Рубина» Олег Веретенников высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Он очень талантливый парень и сейчас он это демонстрирует в чемпионате Италии. Сильная сторона Кварацхелии — нестандартная обводка. Он очень быстро работает с мячом, уходит и влево, и вправо», — приводит слова Веретенникова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что сейчас футболист еще добавил в исполнительском мастерстве, он отлично реализует голевые моменты, но ему необходимо обрести стабильность.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 9 забитых мячей и 13 результативных передач в 20 матчах с учетом всех турниров.