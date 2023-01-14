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Чемпионат Италии. Серия А

Горетти: «Наполи» не был бы столь силён без Хвичи» эксклюзив

14 Января 2023 • 13:56 Комментировать
Салернитана
...
Наполи
21.01 20:00

Бывший игрок «Наполи» Роберто Горетти в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вклад Хвичи Кварацхелии в успехи «партенопеи». Напомним, грузин вчера оформил гол и два ассиста в матче с «Ювентусом», а его команда выиграла 5:1, укрепив лидерство в Серии А.

Это лучший матч Кварацхелии в Италии?

«Это восхитительный перфоманс Хвичи! Он поучаствовал в 4 голах, забил решающий мяч и постоянно угрожал воротам «Ювентуса». Многие в Италии начали ворчать, что после возобновления Серии А Хвича не похож на себя, и он заставил скептиков замолчать. Самое главное, он прекрасно понял свою задачу в этом матче и выполнил её наилучшим образом».

Что случилось с ним в 2-х последних играх?

«Он молодой футболист, нормально, что иногда у него не все получается. Даже у лучших игроков бывают неудачи, важно уметь их преодолевать. У него будут в этом сезоне плохие игры, ничего страшного. Главное, чтобы он продолжал выдавать такие матчи, как вчера».

Многие говорят, что Хвича сейчас лучший игрок Серии А, согласны?

«Я бы не хотел выделять кого-то сейчас. «Наполи» определённо лучшая команда Италии, а Хвича один из тех, благодаря которому это происходит. Действительно, без него «Наполи» не был бы столь силён, поэтому он в числе лучших игроков сезона. Тем не менее, выбирать кого-то одного мне бы не хотелось.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Роберто Горетти
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САЛЕРНИТАНА НАПОЛИ
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