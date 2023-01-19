Орлов: «Слуцкий не мог дать Хвиче то, что ему было нужно»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который ранее выступал за казанский «Рубин».

Напомним, что 21-летний грузин стал настоящим открытием текущего европейского сезона. В 20 матчах за итальянскую команду он забил девять голов и отдал 12 результативных передач.

По мнению журналиста, Кварацхелия очень талантлив, однако в «Рубине» тогдашний тренер команды Леонид Слуцкий не смог дать своему подопечному то, что ему было необходимо.

«Он бежит, у него есть скорость. И главное — он не боится идти в обводку. Слуцкий в «Рубине» не мог дать Хвиче то, что ему нужно было», — цитирует Орлова Sport24.

За «Рубин» Кварацхелия провёл в общей сложности 73 матча, забив в них девять голов и отдав 18 результативных передач.