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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен: «Наполи» готов встретиться в Лиге чемпионов с кем угодно»

19 Января 2023 • 21:02 Комментировать
Салернитана
...
Наполи
1 10.00 X 5.70 2 1.30
21.01 20:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне.

Коллектив Лучано Спаллетти сверхуспешно проводит кампанию, возглавляя турнирную таблицу Серии А с отрывом в девять очков. В Лиге чемпионов неаполитанцы уверенно преодолели групповой этап, а в 1/8 финала сыграют с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

«Мы разочарованы недавним вылетом из Кубка Италии, но такое случается. Наша задача – продолжать выкладываться на 100% в Серии А. Скудетто остаётся заветной целью с начала сезона.

Лига чемпионов – престижнейший турнир, и мы хотим много достичь, даже если для этого придётся встретиться с крупнейшими клубами Европы. Мы чувствуем, что готовы к любым вызовам», – цитирует Football Italia Осимхена.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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САЛЕРНИТАНА НАПОЛИ
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