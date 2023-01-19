Осимхен: «Наполи» готов встретиться в Лиге чемпионов с кем угодно»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне.

Коллектив Лучано Спаллетти сверхуспешно проводит кампанию, возглавляя турнирную таблицу Серии А с отрывом в девять очков. В Лиге чемпионов неаполитанцы уверенно преодолели групповой этап, а в 1/8 финала сыграют с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

«Мы разочарованы недавним вылетом из Кубка Италии, но такое случается. Наша задача – продолжать выкладываться на 100% в Серии А. Скудетто остаётся заветной целью с начала сезона.

Лига чемпионов – престижнейший турнир, и мы хотим много достичь, даже если для этого придётся встретиться с крупнейшими клубами Европы. Мы чувствуем, что готовы к любым вызовам», – цитирует Football Italia Осимхена.