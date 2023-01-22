Ди Лоренцо рассказал, в чём секрет успеха «Наполи»

Капитан «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался после очередной победы своей команды в Серии А.

Неаполитанцы обыграли «Салернитану» (2:0), а ди Лоренцо стал автором первого гола в матче, отличившись впервые в сезоне.

«Мы научились контролировать матчи на протяжении всех 90 минут, наш менталитет стал совсем другим. Мы знаем, какую угрозу таит в себе каждая игра, и сегодня мы вновь проявили отличный командный дух.

Своим прогрессом я обязан тренеру – он доверил мне капитанскую повязку и сумел выжать максимум из моих возможностей. Очень горд быть капитаном в такой выдающейся команде.

Летом мы потеряли много важных игроков, но это совсем не ударило по нам. Нужно продолжать в том же духе», – цитирует Football Italia правого защитника «Наполи».