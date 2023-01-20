Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» близок к подписанию Крейга Доусона слухи

20 Января 2023 • 00:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1 1.19 X 7.10 2 14.00
22.01 17:00

Руководство «Вулверхэмптона» усиляет состав для борьбы за выживание в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

Новым футболистом «волков» должен стать защитник лондонского «Вест Хэма» Крейг Доусон. По информации журналиста Алекса Крука, стороны договорились о выплате 3,3 миллиона фунтов стерлингов за защитника и надеются завершить сделку к воскресной гостевой встрече против «Манчестер Сити». Сообщается, что кандидатуру Доусона боссы «Вулверхэмптона» рассматривали ещё прошлым летом.

В нынешнем сезоне в футболке «Вест Хэма» защитник провёл 13 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 2,5 миллиона евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Вест Хэм Крэйг Доусон Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
4
2
1.32 6.00 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
00:46 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» может взять в аренду молодого игрока «Манчестер Юнайтед» слухи
00:42 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил 22 гола в АПЛ в текущем сезоне – только три игрока забивали больше под руководством Гвардиолы
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» перехватила трансферную цель «Барселоны»
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» близок к подписанию Крейга Доусона слухи
00:27 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Манчестер Сити» освистали команду
00:23 · Англия. Премьер-лига
Только два клуба всерьёз претендуют на Беллингема
00:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проиграл 51 из 54 предыдущих матчей, когда уступал в 2 или более гола к перерыву
19 Января
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал щедрое предложение по Кайседо, но получил отказ от «Брайтона»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - лидер по доходам среди мировых футбольных клубов
23:27 · Англия. Премьер-лига
​Синиша Михайлович незадолго до смерти планировал встречи с Гвардиолой и Конте 1
23:14 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Челси» Бакайоко продолжит карьеру в Турции
22:52 · Англия. Премьер-лига
Бельерин может вернуться в АПЛ
22:33 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Троссара в «Арсенале»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 1
22:29 · Англия. Премьер-лига
​Лаллана не видит проблемы в уходе Троссара
Все новости
Рекомендуем