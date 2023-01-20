Руководство «Вулверхэмптона» усиляет состав для борьбы за выживание в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

Новым футболистом «волков» должен стать защитник лондонского «Вест Хэма» Крейг Доусон. По информации журналиста Алекса Крука, стороны договорились о выплате 3,3 миллиона фунтов стерлингов за защитника и надеются завершить сделку к воскресной гостевой встрече против «Манчестер Сити». Сообщается, что кандидатуру Доусона боссы «Вулверхэмптона» рассматривали ещё прошлым летом.

В нынешнем сезоне в футболке «Вест Хэма» защитник провёл 13 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.