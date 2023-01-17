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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сарабия стал игроком «Вулверхэмптона» официально

17 Января 2023 • 23:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
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22.01 17:00

Испанский полузащитник Пабло Сарабия официально стал игроком английского «Вулверхэмптона». О переходе игрока из «ПСЖ» сообщает пресс-служба команды.

Как пишет портал Transfermarkt, стоимость перехода 30-летнего правого вингера составила 5 млн евро. В текущем сезоне в составе парижан Сарабия сыграл в 18 встречах, однако не отмечался ни голами, ни ассистами.

«Вулверхэмптону», напомним, в этом сезоне предстоит оказаться сильнее конкурентов в непростой борьбе за выживание в АПЛ. Пока «волки» идут на 16 месте, располагая 17 очками в активе. Отрыв от зоны вылета шаткий и может нивелироваться всего за тур – два очка.

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Вулверхэмптон ПСЖ Пабло Сарабия Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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