Испанский полузащитник Пабло Сарабия официально стал игроком английского «Вулверхэмптона». О переходе игрока из «ПСЖ» сообщает пресс-служба команды.

Как пишет портал Transfermarkt, стоимость перехода 30-летнего правого вингера составила 5 млн евро. В текущем сезоне в составе парижан Сарабия сыграл в 18 встречах, однако не отмечался ни голами, ни ассистами.

«Вулверхэмптону», напомним, в этом сезоне предстоит оказаться сильнее конкурентов в непростой борьбе за выживание в АПЛ. Пока «волки» идут на 16 месте, располагая 17 очками в активе. Отрыв от зоны вылета шаткий и может нивелироваться всего за тур – два очка.