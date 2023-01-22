Оуэн считает, что трансфер Митомы, а не Холанна, стал лучшим в текущем сезоне АПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что трансфер нападающего Каору Митомы в «Брайтон» стал лучшим в текущем сезоне АПЛ.

Оуэн написал в социальной сети, что Митома отметился еще одним выдающимся голом в матче против «Лестера». Бывший футболист заявил, что приход Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» должен был стать главным трансфером в сезоне, но лучшим стоит признать покупку Митомы, если говорить о соотношении цены и качества.

В текущем сезоне 25-летний японец забил пять мячей и сделал два ассиста в 18 матчах во всех турнирах, а Холанн сыграл в 25 встречах за «Сити», забил уже 28 голов и отдал три результативные передачи.