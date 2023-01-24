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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лишь Алан Ширер делал больше хет-триков за сезон, чем Холанн

24 Января 2023 • 01:56 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вулверхэмптон
окончен

В своем очередном матче в рамках чемпионата Англии «Манчестер Сити» расправился с «Вулверхэмптоном», забив тому три мяча. Все три записал на свой счет Эрлинг Холанн, ссделавший свой уже четвертый хет-трик в текущем сезоне английской Премьер-лиги, который, подчеркнем, едва-едва перевалил за середину!

За всю историю лиги лишь Алан Ширер делал больше хет-триков по ходу сезона - это было в сезоне 1995/1996, в последний сезон Ширера в составе «Блэкберна», тогда ему удалось сделать пять хет-триков за клуб, выступавший в качестве чемпиона Англии в том сезоне. Но успехи Ширера не помогли «дроздам» защитить свой титул.  

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Манчестер Сити Алан Ширер Эрлинг Холанн
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