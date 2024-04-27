Артета объяснил, почему «Арсенал» решил подписать Хаверца

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему его команда решила прошлым летом подписать Кая Хаверца из «Челси». Напомним, трансфер немца обошёлся «канонирам» в 75 миллионов евро.

«Это было не моё решение, это было наше решение с руководством. Мы были уверены, что Кай является игроком, который обладает правильными качествами и характером. Он подходит клубу. Иногда тебе нужно время на адаптацию. Это нормально», – сказал Артета на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний Хаверц записал на свой актив 11 голов и 5 результативных передач.