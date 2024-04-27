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Артета объяснил, почему «Арсенал» решил подписать Хаверца

27 Апреля 2024 • 11:28 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
1 4.50 X 4.20 2 1.73
28.04 16:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему его команда решила прошлым летом подписать Кая Хаверца из «Челси». Напомним, трансфер немца обошёлся «канонирам» в 75 миллионов евро.

«Это было не моё решение, это было наше решение с руководством. Мы были уверены, что Кай является игроком, который обладает правильными качествами и характером. Он подходит клубу. Иногда тебе нужно время на адаптацию. Это нормально», – сказал Артета на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний Хаверц записал на свой актив 11 голов и 5 результативных передач.

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Арсенал Лондон Микель Артета Кай Хаверц ещё теги

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