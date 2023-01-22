Гвардиола: «Продажа Жезуса, Зинченко и Стерлинга – выгодное решение для клуба»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игроках, покинувших клуб летом.

Напомним, что Габриэль Жезус и Александр Зинченко были проданы в «Арсенал», а Рахим Стерлинг перебрался в «Челси».

«Жезус и Зинченко решили уйти, поэтому мы не могли их оставить. Они очень помогли нам, и я всегда буду желать им всего наилучшего.

Мы подписали Холанна и Альвареса, что осложнило для Жезуса борьбу за место в основе. Ситуация с его продажей в «Арсенал» – абсолютно нормальное явление. Это была хорошая сделка для всех сторон. Сейчас мы испытываем некоторые трудности без них, но для клуба продажа Рахима, Александра и Габриэля была выгодным решением», – заявил на пресс-конференции испанский специалист.