«Бенфика» перехватила трансферную цель «Барселоны»

Нападающий английского «Вулверхэмптона» Гонсалу Гуэдеш переходит в «Бенфику».

Лиссабонцы согласовали с «волками» аренду 26-летнего футболиста, в подписании которого была заинтересована «Барселона». По данным инсайдера Маттео Моретто, игрок уже отправился в Португалию. Сделка рассчитана до июня, опция выкупа в ней отсутствует.

Напомним, что ранее испанские СМИ сообщили о намерении рулевого «Барселоны» Хави Эрнандеса подписать Гуэдеша в качестве замены Мемфису Депаю, решившему перейти в мадридский «Атлетико».

В 13 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ португалец отметился одним голом и одним ассистом.