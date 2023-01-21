Лопетеги: «Манчестер Сити» — одна из лучших команд в мире»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги в преддверии матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о сопернике.

По мнению испанского специалиста, «горожане» обладают очень сильным наставником Хосепом Гвардиолой и лучшими игроками в мире.

«Манчестер Сити» — одна из лучших команд в мире. Мы должны быть готовы. Мы амбициозны и хотим показать всё, на что способны», — приводит слова Лопетеги BBC.

Матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» состоится завтра, 22 января. Начало — в 17:00 по московскому времени. На данный момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, а «волки» — 16-ю.