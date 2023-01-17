Холанн надеется, что через 12 лет будет лучше Бензема

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заглянул в будущее и отметил отличную форму форварда мадридского «Реала» Карима Бензема. Француз, напомним, недавно получил «Золотой мяч» за свою игру в стане «сливочных» и завоёванные трофеи.

«Посмотрите на Бензема, которому сейчас 35 лет. Сейчас он в своей лучшей физической форме. Мне сейчас 22 года, и я надеюсь, что через 12 лет я буду в таком же состоянии», – цитирует Холанна GQ Sport.

Напомним, что Холанн – безоговорочный лидер гонки бомбардиров в АПЛ, у норвежца в активе 21 забитый гол. Прошла только половина сезона.

Правда, его клуб сильно отстал от лидирующего в чемпионской гонке «Арсенала» - у пушкарей 47 очков, а у «горожан» - 39.