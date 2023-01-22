Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдерсон: «Арсенал» очень хорош, но впереди много матчей»

22 Января 2023 • 02:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вулверхэмптон
1 1.19 X 7.10 2 14.00
Через 13 ч. 51 мин.

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон поделился мыслями о чемпионской гонке, которую пока возглавляет «Арсенал».

«Канониры» опережают «горожан» на пять очков, имея при этом один матч в запасе. 22 января лондонцы сыграют против «Манчестер Юнайтед», а коллектив Хосепа Гвардиолы встретится с «Вулверхэмптоном».

«Мы знаем, что «Арсенал» проделывает выдающуюся работу и обладает классным составом, но Премьер-лига очень конкурентна. Важно сохранять концентрацию, побеждать и оказывать давление на лидеров – случиться может всякое.

Сейчас на стороне «Арсенала» солидное преимущество, но впереди много игр. Если не ошибаюсь, два года назад, отставая на восемь очков, мы вернулись и выиграли титул», – заявил на пресс-конференции бразилец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Эдерсон Мораес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
4.50 3.50 1.85
Видео
22.01.23 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.18 7.80 15.00
Видео
22.01.23 в 17:00
Лидс Лидс
Брентфорд Брентфорд
2.45 3.65 2.80
Видео
22.01.23 в 19:30
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
02:57 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может перейти в «Баварию» этой зимой слухи
02:47 · Англия. Премьер-лига
Райс склоняется к переходу в «Арсенал» слухи
02:24 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон: «Арсенал» очень хорош, но впереди много матчей»
02:01 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Продажа Жезуса, Зинченко и Стерлинга – выгодное решение для клуба»
01:49 · Англия. Премьер-лига
Булыкин поделился прогнозом на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
01:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «АПЛ настолько сильна, что на чемпионство могут претендовать 6-7 клубов»
01:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника сборной Хорватии слухи
01:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Поражение «Арсенала» от «МЮ» ничего для нас не изменит»
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» был готов заплатить 60 млн евро за Субименди, но игрок отказался от перехода
00:24 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Салиба близок к продлению контракта с «Арсеналом»
00:02 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта прокомментировал отметку в 500 матчей за «Челси»
21 Января
23:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется подписать двух дорогостоящих новичков, чтобы убедить Конте остаться слухи
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Баварии»
23:27 · Англия. Премьер-лига
Артета: «К сожалению, у «МЮ» в хорошей форме не только Рэшфорд»
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» установили уникальный рекорд АПЛ в очных матчах
Все новости
Рекомендуем