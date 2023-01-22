Эдерсон: «Арсенал» очень хорош, но впереди много матчей»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон поделился мыслями о чемпионской гонке, которую пока возглавляет «Арсенал».

«Канониры» опережают «горожан» на пять очков, имея при этом один матч в запасе. 22 января лондонцы сыграют против «Манчестер Юнайтед», а коллектив Хосепа Гвардиолы встретится с «Вулверхэмптоном».

«Мы знаем, что «Арсенал» проделывает выдающуюся работу и обладает классным составом, но Премьер-лига очень конкурентна. Важно сохранять концентрацию, побеждать и оказывать давление на лидеров – случиться может всякое.

Сейчас на стороне «Арсенала» солидное преимущество, но впереди много игр. Если не ошибаюсь, два года назад, отставая на восемь очков, мы вернулись и выиграли титул», – заявил на пресс-конференции бразилец.