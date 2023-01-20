Лопетеги: «Гуэдеш хотел покинуть «Вулверхэмптон»

Наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги рассказал о настроении Гонсалу Гуэдеша перед уходом из клуба.

«Он хотел уйти, и мы желаем ему всего наилучшего, он очень хороший игрок. Я предпочитаю говорить об игроках, которые здесь. Здесь не может быть игроков, которые недовольны. Мы должны пожелать ему всего наилучшего, потому что я думаю, что он хороший игрок и очень хороший парень», — заявил специалист на предматчевой пресс-конференции перед встречей с «Манчестер Сити».

Напомним, что игрок португальской национальной команды переехал на «Молинью» прошлым летом, однако уже зимой Гонсалу стал футболистом «Бенфики» на правах аренды до конца сезона.