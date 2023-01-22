Хет-трик Холанна за 14 минут позволил «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

В 21-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева выглядели гораздо сильнее противника и решили судьбу матча в течение 14 минут в середине поединка, хет-трик с игры и с пенальти оформил Эрлинг Холанн. Норвежец головой забил после подачи Кевина де Брёйне, с точки пробил в свободный угол, а затем замкнул передачу от Рияла Мареза.
«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» всего до двух очков, соперник - на грани зоны вылета.
В параллельном матче «Лидс» и «Брентфорд» сыграли без голов.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг40'
|(2:0) Холанн Эрлинг50'
|(3:0) Холанн Эрлинг54'
Эдерсон Мораес•Стоунс Джон•Аканджи Мануэль•Лапорт Эмерик•Льюис Рико46' (Аке Натан (46') •Родри Эрнандес 25'77' (Силва Бернарду (77') •Марез Рияд81' (Палмер Коул (81') •Де Брёйне Кевин77' (Филлипс Кэлвин (77') •Гюндоган Илкай•Грилиш Джек•Холанн Эрлинг61' (Альварес Хулиан (61')
Запасные: Уокер Кайл•Диаш Рубен•Канселу Жоау•Ортега Штефан
Са Жозе•Семеду Нелсон•Коллинз Натан•Килман Макс• 10'Буэно Уго81' (Аит-Нури Раян (81') •Лемина Марио 13'67' (Поденсе Даниэл (67') •Невеш Рубен•Луис Матеус II•Траоре Адама46' (Кунья Матеус (46') •Хименес Рауль46' (Сарабия Пабло (46') •Хи-Чан Хван46' (Моутинью Жоау (46')
Запасные: Коста Диего•Гомеш Тоти•Хонни Кастро•Шаркич Матия
22 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры
Мелье Иллан • Эйлинг Люк • Кох Робин • 83'Вебер Максимилиан • Стрёйк Паскаль • Адамс Тайлер • Рока Марк 88' ( Гринвуд Сэм ( 88') • Ааронсон Бренден 70' ( Синистерра Луис ( 70') • Ньонто Вильфред • Харрисон Джек • Морено Родриго 64' 79' ( Бэмфорд Патрик ( 79')
Запасные: Рюттер Жоржиньо • Роблес Жоэль • Фирпо Жуниор • Кристенсен Расмус • Льоренте Диего • Гелхардт Джо
Райя Давид • Айер Кристоффер • Пиннок Итан • Ми Бен • Расмуссен Мадс • Генри Рико • Дасилва Джошуа 60' ( Янельт Витали ( 60') • Норгор Кристиан • Йенсен Матиас • Тони Айвен • 71'Мбеумо Брайан 74' ( Висса Йоан ( 74' ) 88'
Запасные: Йоргенсен Матиас Занка • Шаде Кевин • Льюис-Поттер Кин • Стракоша Томас • Хикки Аарон • Годдос Саман • Дамсгор Миккель
22 января. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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