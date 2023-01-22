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Хет-трик Холанна за 14 минут позволил «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

22 Января 2023 • 18:59 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вулверхэмптон
окончен

В 21-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева выглядели гораздо сильнее противника и решили судьбу матча в течение 14 минут в середине поединка, хет-трик с игры и с пенальти оформил Эрлинг Холанн. Норвежец головой забил после подачи Кевина де Брёйне, с точки пробил в свободный угол, а затем замкнул передачу от Рияла Мареза.

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» всего до двух очков, соперник - на грани зоны вылета.

В параллельном матче «Лидс» и «Брентфорд» сыграли без голов.

Протокол игры  
Манчестер Сити3:0Вулверхэмптон
(1:0) Холанн Эрлинг40'  
(2:0) Холанн Эрлинг50'  
(3:0) Холанн Эрлинг54'  
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи МануэльЛапорт ЭмерикЛьюис Рико 46' (Аке Натан ( 46') Родри Эрнандес  25' 77' (Силва Бернарду ( 77') Марез Рияд 81' (Палмер Коул ( 81') Де Брёйне Кевин 77' (Филлипс Кэлвин ( 77') Гюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг 61' (Альварес Хулиан ( 61')
Запасные: Уокер КайлДиаш РубенКанселу ЖоауОртега Штефан
Са ЖозеСемеду НелсонКоллинз НатанКилман Макс  10'Буэно Уго 81' (Аит-Нури Раян ( 81') Лемина Марио  13' 67' (Поденсе Даниэл ( 67') Невеш РубенЛуис Матеус IIТраоре Адама 46' (Кунья Матеус ( 46') Хименес Рауль 46' (Сарабия Пабло ( 46') Хи-Чан Хван 46' (Моутинью Жоау ( 46')
Запасные: Коста ДиегоГомеш ТотиХонни КастроШаркич Матия
22 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры 
Лидс0:0Брентфорд
Мелье Иллан  Эйлинг Люк  Кох Робин   83'  Вебер Максимилиан  Стрёйк Паскаль  Адамс Тайлер  Рока Марк   88' (Гринвуд Сэм (   88' Ааронсон Бренден   70' (Синистерра Луис (   70' Ньонто Вильфред  Харрисон Джек  Морено Родриго   64'   79' (Бэмфорд Патрик (   79')
Запасные: Рюттер Жоржиньо  Роблес Жоэль  Фирпо Жуниор  Кристенсен Расмус  Льоренте Диего  Гелхардт Джо
Райя Давид  Айер Кристоффер  Пиннок Итан  Ми Бен  Расмуссен Мадс  Генри Рико  Дасилва Джошуа   60' (Янельт Витали (   60' Норгор Кристиан  Йенсен Матиас  Тони Айвен   71'  Мбеумо Брайан   74' (Висса Йоан (   74'   88')
Запасные: Йоргенсен Матиас Занка  Шаде Кевин  Льюис-Поттер Кин  Стракоша Томас  Хикки Аарон  Годдос Саман  Дамсгор Миккель
 22 января. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Вулверхэмптон Манчестер Сити Брентфорд Эрлинг Холанн
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