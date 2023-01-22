Хет-трик Холанна за 14 минут позволил «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

В 21-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева выглядели гораздо сильнее противника и решили судьбу матча в течение 14 минут в середине поединка, хет-трик с игры и с пенальти оформил Эрлинг Холанн. Норвежец головой забил после подачи Кевина де Брёйне, с точки пробил в свободный угол, а затем замкнул передачу от Рияла Мареза.

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Арсенала» всего до двух очков, соперник - на грани зоны вылета.

В параллельном матче «Лидс» и «Брентфорд» сыграли без голов.