Холанн быстрее всех в истории достиг отметки в 25 голов в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн продолжает переписывать рекорды английского футбола.

В сегодняшнем матче чемпионата против «Вулверхэмптона» (3:0) норвежец оформил свой четвёртый хет-трик с момента перехода в «Манчестер Сити», а также достиг отметки в 25 забитых мячей в Премьер-лиге. Как отмечает Opta, данный показатель ранее никому не покорялся так быстро: для достижения такого результата Холанну потребовалось провести всего 19 игр, в то время как прежний рекордсмен Кевин Филлипс затратил на это 26 матчей. Третью позицию в рейтинге занимает Энди Коул (27 матчей), четвёртые – Алан Ширер и Фернандо Торрес (по 34 матча).