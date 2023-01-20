Ближайшие дни станут ключевыми в переговорах между «Вулверхэмптоном» и «Атлетико» по Фелипе

Ближайшие сутки должны стать ключевыми в переговорах между «Атлетико» и «Вулверхэмптоном» по возможному переходу защитника Фелипе в английский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 33-летнего бразильца с «матрасниками» рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает опытного футболиста в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Атлетико» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Напомним, что нынешней зимой из Испании в стан «волков» уже перебрался бразильский форвард Матеус Кунья.

На данный момент «Вулверхэмптон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 турах.