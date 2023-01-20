Гюндоган ведёт переговоры с «Манчестер Сити» по новому контракту

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ещё может остаться в команде. По информации от журналиста Сэма Ли, немец ведёт переговоры с руководством клуба по новому контракту. Напомним, нынешнее соглашение хавбека с «горожанами» истекает в конце сезона.

Ранее ходили слухи, что каталонская «Барселона» близка к трансферу Гюндогана на правах свободного агента. Испанский клуб якобы договорился с немцем о трансфере следующим летом.

В нынешнем сезоне Гюндоган отметился за «Манчестер Сити» двумя голами и двумя результативными передачами. Полузащитник присоединился к «горожанам» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии».