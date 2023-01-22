Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн сделал 16-й хет-трик во взрослой карьере

22 Января 2023 • 18:38 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Вулверхэмптон
окончен

В матче двадцать первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Вулверхэмптон» и норвежский супербомбардир Эрлинг Холанн уже забил три мяча своим соперникам. Это уже шестнадцатый хет-три во взрослй карьере Холанна, и четвертый в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Ранее Холанн выступал за такие клубы, как австрийский «Ред Булл Зальцбург» и дортмундская «Боруссия».

Встреча между клубами «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» в рамках двадцать первого тура английской Премьер-лиги началась в семнадцать часов по московскому времени. Следить за ней можно в формате прямой онлайн-трансляции, доступной на нашем сайте

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3
0
1.18 7.80 15.00
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Брентфорд Брентфорд
0
0
2.45 3.65 2.80
Видео
27 мин
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
1
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Алиссон: «Нужно набраться терпения»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​Фабрегас: «Артета вернул «Арсеналу» менталитет, который был утерян»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 3
18:59 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Холанна за 14 минут позволил «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»
18:46 · Англия. Премьер-лига
​Холанн установил клубный рекорд в «Манчестер Сити»
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Холанн установил рекорд АПЛ по скорости четырёх хет-триков
18:38 · Англия. Премьер-лига
Холанн сделал 16-й хет-трик во взрослой карьере
18:33 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» огласили составы на очную битву
18:00 · Англия. Премьер-лига
Троссар - третья по дороговизне зимняя покупка «Арсенала» в истории
17:44 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» провёл переговоры по Дюмфрису
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты в «Манчестер Юнайтед»
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Матч женских команд «Челси» и «Ливерпуля» продлился всего 6 минут
16:44 · Англия. Премьер-лига
Хёнесс: «Кейн — потрясающий игрок»
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Терри вместе с фанатами «Челси» посетил матч на «Энфилде»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 5
Все новости
Рекомендуем