Холанн сделал 16-й хет-трик во взрослой карьере

В матче двадцать первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Вулверхэмптон» и норвежский супербомбардир Эрлинг Холанн уже забил три мяча своим соперникам. Это уже шестнадцатый хет-три во взрослй карьере Холанна, и четвертый в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Ранее Холанн выступал за такие клубы, как австрийский «Ред Булл Зальцбург» и дортмундская «Боруссия».

Встреча между клубами «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» в рамках двадцать первого тура английской Премьер-лиги началась в семнадцать часов по московскому времени. Следить за ней можно в формате прямой онлайн-трансляции, доступной на нашем сайте.