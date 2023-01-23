Холанн забивает в АПЛ каждые 63 минуты – чаще, чем Месси в легендарном сезоне с 50 голами в Ла Лиге

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может превзойти достижение Лионеля Месси, если продолжит в том же духе.

В сезоне 2011/12 аргентинец отметился 50 забитыми мячами в рамках Ла Лиги, отыграв 37 встреч за «Барселону». В среднем на одно взятие ворот в чемпионате Испании Месси требовалось около 65 минут, в то время как Холанн в настоящий момент забивает в Премьер-лиге каждые 63 минуты (25 голов в 19 матчах). Продолжая в том же режиме, норвежец имеет все шансы преодолеть отметку в 50 голов, если обойдётся без травм.

Примечательно, что 22-летний форвард «Манчестер Сити» уже забил больше, чем лучшие бомбардиры прошлого розыгрыша АПЛ – Мохамед Салах и Сон Хынмин (по 23 гола).